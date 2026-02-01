El servicio de guardavidas en las costas de Montevideo está parcialmente afectado este domingo, tras este conflicto de los funcionarios con la Intendencia de Monteviedo.

Desde el sindicato se informó que la medida obedece a que históricamente se hizo el reclamo de que los trabajadores tengan igualdad en su contratación, con respecto a los no zafrales.

Según el sindicato, en algunos casos llevan “más de 6 años en la misma condición de zafrales”, y aducen que esta problemática se da solo en Montevideo.

Por su parte, la Intendencia de Montevideo informó que se aplicó un plan de contingencia para paliar la situación