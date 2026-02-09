La agenda oficial en el país asiático se desarrolló entre el domingo 1.° de febrero y el sábado 7. El mandatario mantuvo una reunión con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el martes 3 de febrero. Tras la audiencia, ambos presidentes suscribieron acuerdos y memorandos de entendimiento orientados a profundizar la relación bilateral. El objetivo fue fortalecer la cooperación en áreas estratégicas, como inversión, comercio, ciencia y tecnología, ambiente, producción agropecuaria, cultura, educación y gestión de emergencias. Ese mismo día, Yamandú Orsi también se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. Durante la semana, además de la firma de más de 30 acuerdos, se realizaron seminarios de promoción comercial, organizados por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. En ese contexto, Orsi presentó a Uruguay ante más de 170 empresarios chinos, a quienes instó a invertir en el país, destacándolo como un destino confiable y rentable para los negocios. Asimismo, el mandatario y la delegación oficial y empresarial visitaron la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, el complejo deportivo n.° 15 y distintos sitios emblemáticos, como la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida. En Shanghái, recorrieron las instalaciones del puerto, la terminal marítima más grande del mundo, y el Museo de Historia de la ciudad.