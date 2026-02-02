La declaración del Partido Nacional y del Partido Colorado, se da en el marco del análisis de las cifras de criminalidad presentadas por el Ministerio del Interior en los últimos días.

Concretamente el Partido Nacional en un comunicado expresó “preocupación por la situación de inseguridad ciudadana, especialmente a la luz de las evidentes carencias y debilidades de liderazgo que exhibe el titular del Ministerio del Interior”.

Según expresa el texto, “al cabo de un año de gestión”, el gobierno “no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población”.

Andrés Ojeda, Secretario general del Partido Colorado

Por otra parte, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo en conferencia de prensa que “es tiempo de marcar el rumbo y firmeza en el combate al narcotráfico”.

“Saludamos todo lo que es positivo, lo que es clarísimo es que esto no está impactando en la gente”, marcó al ser consultado sobre la baja de delitos que informó el Ministerio.