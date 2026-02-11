Según indicó el Banco Central del Uruguay, la moneda fue acuñada en plata 900, tiene 33 milímetros de diámetro y un peso de 12,5 gramos. Además, su diseño incorpora elementos ornamentales inspirados en la bandera de la ciudad. “En el anverso se representa el mapa de la República Oriental del Uruguay, con la división política del departamento de Colonia y la ciudad de Rosario destacada mediante un círculo doble”, asegura la comunicación oficial. También agrega que “a ambos lados del mapa se ubican dos campanas, símbolo histórico de la ciudad y de la identidad de sus habitantes. En la parte superior figura la inscripción República Oriental del Uruguay y en el exergo se consigna su valor facial de $ 2.000″. En la parte superior de la moneda, circunvalando el diseño, se lee 250 aniversario de la fundación de la ciudad, mientras que en el exergo figuran los años 1775–2025. Con una acuñación limitada a 1.500 piezas, esta emisión integra la serie de monedas conmemorativas del BCU, presentadas durante el año 2025, que celebran hitos relevantes de la historia y la cultura nacional, entre ellos: los 100 años de la creación de la Corte Electoral, la reinauguración del Teatro Escayola de Tacuarembó y el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia de 1825.