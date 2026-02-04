El trabajador de 24 años se encontraba desarrollando tareas en un edificio del barrio Punta Carretas, cuando por causas que aún se tratan de establecer, cayó desde un noveno piso al vacío. Según indicó la arquitecta de la obra, el trabajador habría retirado una baranda de seguridad y luego de eso cayó. Se investiga si se descompensó o se tropezó, para posteriormente caer. En un comunicado emitido por el Sunca, los sindicalistas expresan su solidaridad con familiares y amigos del trabajador fallecido. El sindicato también hizo énfasis en su convocatoria a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral, reclamó presupuesto para la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y anunció una campaña nacional de sensibilización sobre accidentes laborales.