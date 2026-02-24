El Ministerio de Salud Pública (MSP) aguarda la firma del presidente Yamandú Orsi para poner en marcha un decreto que busca reducir los tiempos de espera para diagnósticos, consultas y cirugías. La medida habilitará mecanismos de seguimiento y priorización que, según la cartera, son necesarios para abordar un problema multicausal y persistente. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó que ya se observa “una leve mejoría”: en ciertas especialidades los tiempos se redujeron en torno al 15% y la espera quirúrgica global en un 6%. No obstante, la jerarca reconoció que esos avances están lejos de los objetivos fijados por las autoridades y que queda un amplio trecho por recorrer. Una comisión integrada por las Juntas Departamentales de Salud (Judesa) y técnicos del MSP será la encargada del monitoreo del cumplimiento del decreto y de proponer ajustes operativos. El seguimiento buscará medir impactos por especialidad, detectar cuellos de botella y asegurar la articulación entre prestadores públicos y privados. Las autoridades pusieron especial atención en salud mental y pediatría: Lustemberg alertó sobre listas prolongadas de espera, y citó el caso de ASSE donde más de 300 niños estaban en lista para cirugías oftalmológicas, aunque afirmó que ya quedan “pocos por ser intervenidos”. Ese tipo de acumulación, dijeron en el MSP, exige intervenciones específicas y recursos focalizados. El decreto incluirá criterios de priorización basados en gravedad clínica y riesgo funcional, además de mecanismos para transparentar los plazos prometidos a pacientes. El Ejecutivo también evalúa medidas complementarias, como incrementar turnos quirúrgicos y reforzar equipos en especialidades críticas. Si la firma presidencial llega esta semana, el MSP iniciará la implementación operativa de inmediato y publicará indicadores de seguimiento para los próximos meses. Las autoridades subrayaron que, para consolidar la mejora, será necesario combinar medidas administrativas, refuerzo de recursos humanos y coordinación interinstitucional.