El jerarca de Estado indicó que gracias a la importancia que le dieron las autoridades chinas a las uruguayas y a los empresarios, se van a cerrar más acuerdos comerciales en los próximos días. “En lo que respecta a nosotros tenemos 4 acuerdos ya firmados de los 7 que habíamos llevado para intentar firmar, ellos son: la entrada de carne aviar, (...), un acuerdo sobre pesca que creo que es el primero según me informaron del Ministerio que el Uruguay hace con el extranjero, y los cálculos biliariares que estaba pendiente. Estas cuatro cosas se firmaron”, aseguró el ministro de Ganadería a Subrayado, tras su llegada de China. Y aseguró: “tenemos en andamiento y seguro va a venir en valija diplomática para que podamos firmar acá lo de las granjas gemelas”. En este sentido, el ministro contó que un empresario uruguayo le va a donar un caballo al presidente de China y, en ese mismo embarque, irían caballos tanto para polo como para enduro.