El lugar más afectado fue San Carlos y la zona norte de esa ciudad. Desde UTE indicaron que se trató de una falla en la subtransmisión de energía, aunque se aclaró que en el correr del día estará solucionado el problema. Las fallas se comenzaron a detectar este lunes en la noche, cuando fueron más de 19.000 los hogares afectados por la situación. UTE informó que para el mediodía de este martes, parte de problema quedará solucionado, y en la tarde, esperan que esté totalmente restablecido el suministro de energía eléctrica.