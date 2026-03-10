El Ejecutivo avanza en la redacción de un proyecto de ley para promover el empleo, iniciativa que fue uno de los ejes del Consejo de Ministros con el presidente Yamandú Orsi y que, según el Ministerio de Trabajo, podría quedar definida esta semana para llegar al escritorio presidencial la próxima. El ministro Juan Castillo explicó que el proyecto se elabora en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y con aportes de otras carteras. La propuesta busca combinar los mejores instrumentos anteriores e incorporar mejoras reclamadas en recorridas por el interior: mayor énfasis en formación y capacitación, inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas, productores rurales y trabajadores unipersonales, e incentivos para contratar en zonas de menor cobertura. Castillo señaló la existencia de disparidades territoriales: aunque el desempleo nacional ronda el 7%–7,1%, hay departamentos con tasas de hasta el 11,4% o 12,7%, y apenas el 20% de los beneficiarios de la ley actual pertenece al interior, frente a un 80% concentrado en Montevideo y Canelones. El proyecto también apunta a facilitar el acceso de grupos vulnerables —personas afrodescendientes, población trans y liberados de cárceles— que han tenido dificultades para incorporarse a los programas vigentes, mediante ajustes en criterios y mecanismos de inclusión. En su discurso, el ministro mostró expectativas y cautela ante cambios en el escenario externo, como el acuerdo UE‑Mercosur y convenios con China, que pueden generar oportunidades para ciertos sectores y riesgos para otros, por lo que la ley buscará focalizar apoyos y herramientas según esas dinámicas. Asimismo, el gobierno promoverá espacios de diálogo con el sector industrial, empleadores, sindicatos e instituciones públicas para articular la implementación del nuevo marco y asegurar que las medidas respondan a demandas concretas del mercado laboral.