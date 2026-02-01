Hasta el 7 de febrero, el presidente estará de iaje oficial por China, en la búsqueda de concretar nuevos acuerdos comerciales que permitan a Uruguay una mayor exportación de productos.

El mandatario está acompañado de decenas de empresarios, además de la comitiva oficial que partió desde Uruguay el pasado viernes. Se espera que en los próximos días, los empresarios uruguayos con los chinos, también mantengan un encuentro que les permita insertar sus productos en el país.

Orsi fue recibido por el ministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Han Jun, y también se encontraba allí el embajador uruguayo en China Anibal Cabral.

“La agenda está centrada en el fortalecimiento del vínculo bilateral, el intercambio político y la promoción comercial, académica y cultural”, señala el comunicado de Presidencia de la República.

“Las ventas al país asiático alcanzaron en 2025 los 3.493 millones de dólares, lo que representó el 26% del total exportado”, asegura el comunicado.