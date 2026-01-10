Llega un fuerte temporal con lluvias intensas en todo el país: dónde se esperan los mayores acumulados.

La Blanqueada, Cerro, Barrio Reus, y Punta Carretas, fueron algunos de los barrios afectados por la caída de árboles y corte de energía eléctrica por los intensos vientos de las últimas horas.

Según informó Bomberos, 13 vehículos resultaron dañados por la caída de árboles, aunque en ninguno de los caso hubo que lamentar personas lesionadas.

También se registraron 95 casos de árboles caídos sobre viviendas y 120 intervenciones por árboles afectando la vía pública y el tendido eléctrico.

Las principales intervenciones se registraron en el área costera del Río de la Plata, principalmente en los departamentos de Montevideo y Maldonado.

El tercer departamento más afectado por los vientos y las lluvias, fue Florida, por la caída de árboles.

Bomberos trabajó en aproximadamente en 110 intervenciones directamente relacionadas con el temporal. Sobre las 18:30 horas de este sábado, 211 llamados se mantenían activos, mientras que la Central de Gestión de Emergencias recibió un total de 950 llamados vinculados al evento climático.