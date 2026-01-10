Según el comunicado emitido por el Instituto Nacional de Metereología, se preven fuertes lluvias, que podrían afectar algunos puntos del país. Se estima que por lo menos hasta la 1:00 de la mañana persista.

Los departamentos afectados son Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Según indica el comunicado, el “ciclón extratropical afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos; afectando la franja centro y extendiéndose gradualmente al sur y este”.

Inumet actualizará la información en las próximas horas.