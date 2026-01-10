Canelones, San José y Montevideo, son los departamentos más afectados por las intensas lluvias de las últimas horas. Esto, combinado con la ráfagas de viento, hizo que árboles y columnas cayeran sobre cableado de UTE.

Si bien diferentes cuadrillas están trabajando para poder restablecer los servicios, se estima que reparar la totalidad de los daños, pueda llevar, al menos, 24 horas.

Desde la emprsa comunicaron que las lluvias que siguen siendo intensas, complican la labor de lo los trabajadores que se encuentran en las calles.