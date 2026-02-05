Según indicó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, en julio del año pasado, la prestación se pagó a unos 115.000 alumnos, por lo que este año la cifra se verá superada. Caggiani aseguró que en los próximos días quedará habilitada la página web de ANEP para las consultas con los números de cédula de los alumnos. “Esto es un bono de apoyo a las familias que marca la importancia del inicio de clases, la importancia de que estén los materiales, los útiles, la mochila, la túnica, los championes”, indicó el jerarca a Subrayado. Caggiani explicó que el criterio fue beneficiar a los alumnos en situación de mayor vulnerabilidad, que asisten a las escuelas de los quintiles más bajos. La proyección de la ANEP es que el bono alcance a más de 200.000 alumnos en 2027 y para 2028 que todos los escolares uruguayos estén cobrando el beneficio al inicio de clases en el mes de marzo.