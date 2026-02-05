Los trabajadores nuleados en la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), realizarán un paro parcial, que también contará con una movilización de los trabajadores. El paro comenzará cerca del mediodía, y afectará distintas dependencias del Banco República (BROU), Banco de Seguros (BSE), Banco Central (BCU) y Banco Hipotecario (BHU). En el BROU, el paro se iniciará a las 11:30 horas pero no afectará a todas las sucursales, mientras que otras continuarán funcionando con normalidad. En el BSE y el BHU, la medida también comenzará a las 11:30 en sus casas centrales. Por otro lado, en el BCU el paro está previsto a partir de las 12 horas. El horario de finalización del paro será informado en la movilización en el MTSS, tras una asamblea de trabajadores.