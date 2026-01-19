Mediante nota firmada por el Secretario General Adjunto Artemio Zufriategui y el Prosecretario de Relaciones Institucionales, Ricardo Alonso, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (APDFA) pidió una audiencia al gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.

El motivo de la solicitud tiene relación a las versiones de intervención del Puerto de Ushuaia.

“Entendemos que una decisión de estas características resulta claramente arbitraria y genera un escenario de profunda inseguridad jurídica para todo el sistema portuario nacional, además de constituir un avance sobre las autonomías provinciales y los legítimos intereses de Tierra del Fuego”, señala la misiva.

En consecuencia, los representantes de APDFA le requirieron una audiencia “que nos permita analizar conjuntamente el alcance de esta situación y consensuar una estrategia de defensa común frente a este intento de vulneración de la soberanía provincial”.

Fuentes gremiales consultadas por Informe Marítimo aseguraron que “es preocupante esta intención del Gobierno Nacional de avanzar sobre las autonomías provinciales utilizando a los puertos como herramientas. Hoy puede tratarse de Ushuaia, mañana de Bahía Blanca, Rosario, Quequén o Santa Fe”. Asimismo, destacaron que “el sistema portuario argentino es el único que viene recibiendo inversiones genuinas, si esta intención se concreta, peligran todas las inversiones que se planifican en los puertos de todo el país”.

Por su parte el Gobernador fueguino, se refirió al tema a través de un video institucional, donde negó que el puerto de Ushuaia haya sido intervenido, resaltó la eficiencia reconocida internacionalmente del puerto más austral del mundo, y la existencia de un diálogo con el gobierno nacional.