Informes basados en datos del Copernicus Marine Service, muestran anomalías en la temperatura superficial del mar.

La primera señal de alerta se produjo el 8 de diciembre de 2025 cuando una banda distinta de agua más fría, identificada por tonos azules, se extendió a lo largo del Pacífico ecuatorial, indicando claramente la presencia de “La Niña”.

Esta información es crucial para monitorizar anomalías de temperatura oceánica casi en tiempo real, apoyando la predicción climática, la gestión de recursos marinos y la preparación para eventos meteorológicos extremos asociados a fenómenos climáticos a gran escala.

Este fenómeno climatológico es la fase fría del ciclo natural climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El mismo se caracteriza por un enfriamiento anormal de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que altera los patrones de vientos, presión atmosférica y precipitación a nivel global. La primera consecuencia se expresa en lluvias abundantes en algunas zonas como el Caribe, y sequías en otras como el centro y sur de Sudamérica y el sur de los Estados Unidos.

La última visita de La Niña se extendió entre 2020 y 2023 y produjo una bajante histórica del río Paraná que no registraba antecedentes similares desde 1944. Su consecuencia fue una extensa sequía agravada por el cambio climático y la deforestación en la cuenca. Ella afectó gravemente la navegación, el suministro de agua potable, la pesca y los humedales.

Una bajante histórica afecta al río Paraná

La última actualización de World Meteorological Organization indica que hay un 55% de probabilidad de que La Niña afecte a los patrones meteorológicos y climáticos entre diciembre y febrero.