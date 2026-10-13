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La International Dockworkers Council (IDC), organización internacional que representa a trabajadores portuarios y estibadores de todo el mundo, expresó su solidaridad y respaldo a los trabajadores y a las organizaciones sindicales que defienden sus puestos de trabajo y reclaman el retorno del Puerto de Ushuaia a la administración de la Provincia de Tierra del Fuego.

La IDC viene siendo informada por sus organizaciones afiliadas en Argentina de la situación generada tras la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional en enero de 2026 y, particularmente, de sus consecuencias sobre los trabajadores portuarios.

Según la información trasladada a la IDC, aproximadamente 140 trabajadores fueron desplazados de sus tareas habituales, mientras otros trabajadores fueron incorporados o trasladados desde otros puertos y jurisdicciones.

Manifestación en Ushuaia por la intervención del puerto.

Ante tal situación la IDC publicó un crítico documento que lleva la firma de Jordi Aragunde, coordinador Laboral Internacional de la entidad. En el mismo, se consideró “necesario que el proceso de intervención concluya y que el Puerto de Ushuaia vuelva a estar bajo la administración de la Provincia de Tierra del Fuego, respetando el marco jurídico aplicable y los derechos de los trabajadores”.

Asimismo, la IDC reclamó la reincorporación inmediata a sus tareas habituales de los trabajadores desplazados, garantizando sus salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.

“Los trabajadores no son responsables de las decisiones administrativas adoptadas durante estos meses. No deben ser ellos quienes paguen las consecuencias de una situación institucional cuya resolución corresponde a las autoridades”, destacaron.

La entidad internacional también consideró como “imprescindible” que se realice una auditoría completa, independiente y transparente de la gestión económica y administrativa del Puerto de Ushuaia durante el período de intervención. La misma debería contemplar, entre otros aspectos los ingresos generados por la actividad portuaria, cuentas bancarias utilizadas para administrar dichos fondos, transferencias realizadas a otras jurisdicciones, contratos y procesos de contratación, licitaciones y procedimientos de adquisición, contratación e incorporación de personal, pagos y gastos realizados durante el período de intervención, y cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas aplicables.

En persona

Para que el apoyo expresado no quede solamente en un documento escrito, durante la última semana de octubre, representantes de organizaciones vinculadas a la IDC participarán en actividades y reuniones en la Provincia de Tierra del Fuego, incluyendo encuentros con las autoridades provinciales, con el objetivo de conocer directamente la situación y expresar su apoyo a los trabajadores.

Tras solicitar a las partes involucradas que actúen con responsabilidad y encuentren una solución antes de que el conflicto alcance una dimensión mayor, desde la entidad avisaron que, si no existe una solución satisfactoria, se evaluará, junto con las organizaciones afiliadas, nuevas medidas internacionales de solidaridad y acción sindical, siempre dentro de las decisiones adoptadas colectivamente por sus organizaciones.

“Un puerto no es solamente una infraestructura. Un puerto son sus trabajadores.

Y cuando se ataca a los trabajadores de un puerto, los trabajadores portuarios del mundo responden unidos”, enfatizaron desde la IDC.