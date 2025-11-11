En esta noticia <b>Tasa de crecimiento</b>

Airbus publicó una nueva edición de su Pronóstico del Mercado Global (GMF) para América Latina y el Caribe. Según las proyecciones, la aviación comercial experimentará una expansión significativa impulsada por fuertes tendencias demográficas y económicas. Para 2044, la región necesitará un total de 2.660 aviones nuevos para satisfacer la creciente demanda y modernizar su flota. Estas nuevas entregas se dividirán casi en partes iguales entre reemplazos y crecimiento, y prestarán servicio en rutas regionales y nacionales.

El tráfico de pasajeros de América Latina está impulsando la expansión de la flota y se prevé que casi se duplique para 2044, con una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) total del +3,7%.

Tasa de crecimiento

La mayor demanda se registrará en los mercados de América Latina y el Caribe, con un tráfico nacional que alcanzará un máximo de +4,1% y un tráfico intrarregional de +3,2%. La tasa de crecimiento global de la región, del 4,0%, es superior a la de mercados maduros como Estados Unidos y Europa.

La elevada demanda de nuevos aviones se explica por varias tendencias socioeconómicas clave que, según las previsiones, provocarán un aumento del consumo de viajes aéreos en la región durante las dos próximas décadas.

Para 2044, se espera que América Latina y el Caribe se convierta en la segunda región más grande por porcentaje de población urbana.