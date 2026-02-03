La Asociación del Fútbol Argentino volverá a ser protagonista en Harvard Business School, donde presentará por segundo año consecutivo su caso de estudio “AFA Global Brand Expansion”.

De esta forma, la AFA se convierte en la única institución deportiva invitada en dos oportunidades por la prestigiosa escuela de negocios para exponer su modelo de gestión y expansión internacional, reconocido globalmente como un caso de éxito.

La actividad se realizará el 10 de febrero de 2026 en la sede de Harvard Business School (Boston, Estados Unidos), en un espacio académico orientado al análisis estratégico, el liderazgo y el intercambio de experiencias de gestión.

Durante la sesión se analizará la transformación y evolución global de la marca AFA, destacando el trabajo realizado en los últimos años para posicionar a la Asociación como un caso de estudio de negocios aplicado a la industria deportiva y del entretenimiento a nivel global. Entre los ejes centrales se abordarán la expansión internacional, la gestión de marca, el liderazgo institucional, el desarrollo comercial y la construcción de audiencias globales.

La presentación estará a cargo de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA , responsable del diseño e implementación de la estrategia de expansión internacional de la Asociación.

En los ultimos 8 años, la AFA desarrolló un enfoque integral que permitió posicionar al fútbol argentino como una marca global en mercados estratégicos como Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, Europa e India, generando nuevas alianzas estratégicas, acuerdos comerciales con multinacionales líderes y plataformas de crecimiento internacional.

Durante la presentación, Petersen compartirá con estudiantes, profesores y líderes académicos internacionales las decisiones estratégicas, los desafíos y los principales aprendizajes del proceso de internacionalización de la AFA, así como su experiencia en la gestión de una organización deportiva tradicional con una visión corporativa y global, alineada con los estándares internacionales de negocios.

Esta nueva participación en Harvard Business School reafirma el interés de la comunidad académica y empresarial en analizar cómo una organización deportiva puede consolidarse exitosamente como una marca líder a nivel mundial.

Con esta segunda invitación consecutiva, la AFA continúa fortaleciendo su presencia institucional en ámbitos académicos de excelencia internacional, posicionando al fútbol argentino no solo como referente deportivo, sino también como caso destacado en estrategia global y liderazgo empresarial.