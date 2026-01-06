Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, recientemente señalado por Washington como jefe de una banda del narcotráfico, Donald Trump reconoció que el interés de las empresas norteamericanas por el petróleo del país caribeño está en el centro.

“Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, aseguró Trump poco de anunciar la operación en Venezuela que no tuvo aprobación de Naciones Unidas .

