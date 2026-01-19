Argentina comenzó el año con el pie derecho” , aseguró la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack. “Observamos un progreso continuo y esfuerzos de estabilización, lo que está contribuyendo a mejorar la confianza del mercado en Argentina ”, aseguró ante las consultas sobre el nuevo sistema de ajuste de la banda cambiaria y el esquema de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

“Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes a los marcos monetario y cambiario , incluyendo la introducción de un programa preanunciado de compra de reservas de divisas”, agregó Kozack. El FMI también le puso fecha a la misión que tiene pendiente para revisar los números del cierre de 2025, que tendrá lugar en febrero.