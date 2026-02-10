De esta manera, se genera un círculo virtuoso en el que las compras de dólares mantienen bajo el riesgo país y crece la confianza en el mercado Esta mayor confianza se ve también en la apreciación del tipo de cambio Las compras de dólares no derivan en un aumento del dólar, sino todo lo contrario. El dato de inflación de CABA sorprendió el alza, aunque el Mercado espera una inflación nacional similar al de diciembre de 2.8% Conversamos de macro y mercados con Mariano Salvatori, director de Baires Asset Management y Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía.