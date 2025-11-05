La temporada 2025 de El Cronista Open Golf ingresa en su recta final. La anteúltima fecha se disputó con el apoyo de LaboratoriosBaliarda en la cancha del Campo Chico Country Club, en una jornada con gran convocatoria. La expectativa crece entre los golfistas de cara a la gran final de noviembre, en la cual se decidirán los ganadores del viaje a Punta Cana, premio otorgado por Yellowstone Travel.

El reciente evento contó con la presencia de autoridades de El Cronista. Juan Ignacio Coria, Director de Transformación Digital y Procesos, y Oriana Battistelo, Gerenta de Marketing, visitaron los stands y dialogaron con los representantes de cada marca.

Por cuarta temporada consecutiva, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo lidera la organización integral del circuito. En cada certamen, se presentan nuevas ideas y actividades diseñadas para potenciar la experiencia, desarrollar networking y fortalecer la interacción entre participantes y sponsors.

Una experiencia premium con obsequios

A partir del éxito de las últimas temporadas, el circuito logró afianzarse como un espacio para establecer vínculos comerciales. Empresas como FilmSuez, Pantus, Prina, Yellowstone Travel y Kolorian reservaron líneas completas para sus invitados. Además, en cada fecha El Cronista sortea entre sus suscriptores ocho cupos para participar del torneo y esos jugadores reciben obsequios especiales.

En el marco de la jornada disputada en Campo Chico, los grupos de invitados recibieron atenciones especiales y regalos como chombas de Buke Golf, quesos de La Blanqueada, café Bantú, gin Damero, vinos de la vinoteca virtual Probar y un kit de viaje de El Cronista que incluye un necessaire, balanza para el equipaje, etiquetas para las valijas, cable USB-C y lapicera con el logo de El Cronista.

FilmSuez, empresa que acompaña al circuito hace más de cuatro años, fue uno de los sponsors que optó por la experiencia premium y reservó dos líneas para agasajar a sus clientes, invitados por Javier Suez y Eduardo Speranza, CEO y Director Comercial de FilmSuez, respectivamente. A cada integrante del grupo se le entregó como obsequio una caja de vermut Carpano.

Yellowstone Travel promocionó en su stand la salida grupal de golf a Punta Cana, programada para mayo de 2026. Esta propuesta combina la pasión por el golf y el paisaje caribeño, ofreciendo siete noches all inclusive en el Iberostar Selection Bávaro, con aéreos y traslados incluidos. Además, la agencia les regaló accesorios a los golfistas.

Los participantes del certamen disputado en Campo Chico también se inscribieron en un sorteo que la consultora Soraya Ferri realizará en sus redes sociales, con premios que incluyen vermut Carpano, quesos La Blanqueada, salsas Pampagourmet, una orden de compra en Donaide, gin Damero y café Bantú.

Otra activación de marca presente esta temporada por parte de Soraya Ferri es CineXperience: “Una unidad de negocios que convierte una función de cine en una experiencia multisensorial para eventos corporativos con el objetivo de agasajar a clientes y empleados, combinando la emoción del cine con la fuerza de la marca”, expresó Ferri.

La jornada en Campo Chico también tuvo la presencia destacada del golfista profesional Santiago Bauni, que próximamente jugará la segunda etapa de la escuela del DP World Tour, uno de los principales circuitos del mundo.

“El Cronista Open Golf me sorprendió en función de la cantidad de sponsors y jugadores. Parecía un torneo de profesionales. Este año jugué el VISA Argentina Open del Korn Ferry Tour y, salvando las diferencias, fue el torneo con más movimiento que vi en el año en cuanto a cantidad de stands y marcas que estaban apoyando el evento. Quedé súper sorprendido y contento de que haya un evento de esta envergadura”, afirmó Bauni.

Diseño, tecnología e innovación en un ambiente de networking

El diseño y la tecnología se unieron para crear un ambiente distinguido y funcional durante el torneo, transformando los espacios de descanso en puntos clave para el networking en un entorno relajado.

La ambientación del evento, en la zona de la recepción y el living de El Cronista, se destacó por las pantallas LED outdoor de última generación de Prina. Desde hace varias temporadas, Prina acompaña al circuito con su aporte de innovación y visibilidad de marca que brindan las pantallas desplegadas en cada certamen.

La calidad óptima de la definición de las pantallas Prina permitió lucir las proyecciones de videos institucionales de El Cronista, contenido de los sponsors como los lanzamientos de los productos Pantus y Alertial de Laboratorios Baliarda, e imágenes de Punta Cana.

Prina mantiene un vínculo con el deporte. Recientemente, la empresa participó de un torneo de fútbol organizado por la FIFA en Sudamérica. “Estuvimos presentes con nuestra tecnología LED en el Mundial Sub20 de fútbol que se realizó en Chile, equipando con 265 metros lineales de pantalla de LED perimetrales en el campo de juego de dos estadios”, mencionó Federico Charriere, Partner & CCO de Prina.

En la recepción, GRDN Deco aportó un diseño distinguido con el montaje de un back de prensa con cercos perimetrales de fácil instalación. El espacio fue aprovechado por los participantes para la producción de contenido multimedia durante el evento.

Por su parte, Eventos Zona Norte instaló la infraestructura para garantizar sombra y confort a lo largo de la soleada jornada. Uno de esos espacios fue la carpa beduina decorada por el estudio Wincort Design, con una exhibición de su mobiliario, su línea de cortinas Hunter Douglas y diversos muestrarios de telas, mientras sus representantes asesoraban a los golfistas con sus consultas.

Wincort Design, con tres décadas de experiencia y distribuidor de la línea Hunter Douglas, ofrece una solución integral. “El cliente trae su visión y nuestro equipo multidisciplinario de arquitectas, diseñadoras y el área de marketing lo transforma en realidad, supervisando la ejecución completa del proyecto”, señaló Cintia Benítez, directora del estudio.

Complementando el confort en el corredor central, Grupo(a)² ubicó mesas altas y sillas de diseño moderno, una muestra del estilo y la ergonomía de las soluciones que brinda la empresa para espacios de trabajo.

Equipamiento y servicios para los golfistas

En el corredor central del evento en Campo Chico Country Club, los participantes pudieron visitar varios stands de marcas ligadas al golf y conocer sus novedades.

Buke Golf ofreció un análisis de fitting como una muestra del servicio completo que brinda la empresa en su local. A través de un diagnóstico basado en métricas como la distancia del golpe, la rotación y la velocidad del palo obtenidas mediante un simulador, los representantes de Buke Golf recomendaban el tipo de vara que mejor se adapta al swing de cada golfista. Como complemento, mostró algunos productos de su Pro Shop a precios promocionales para los participantes de El Cronista Open Golf y planteó un desafío Par 3 con una caja de pelotas como premio para el autor del golpe más preciso.

Trakers Golf exhibió su línea de zapatos de cuero vacuno hidrofugado, liviano e impermeable de fabricación nacional, con costuras reforzadas a mano, un destacado diseño y una suela de goma inyectada con estrías y tacos para generar estabilidad al momento del swing. La marca lanzó un modelo exclusivo para esta temporada de El Cronista Open Golf y renovó el stock de los anteriores para presentar en los torneos.

“En Campo Chico nos fue muy bien. Nuestra intención es que cada vez más gente nos conozca mediante la interacción con los participantes para que ellos puedan comprobar la calidad de nuestro producto y lo liviano que es. Primero la gente ve nuestras publicaciones en redes sociales y luego, cuando se genera esa interacción en el evento, pueden probarse el calzado y sentir que son cómodos, de cuero y livianos. No es lo mismo leer una descripción que probárselo”, expresó Graciela Berger, cofundadora de Trakers Golf.

La marca surgió a partir de experiencias personales de sus dos socias. En el caso de Berger, la idea empezó con una anécdota familiar: “Cuando mi hijo empezó a jugar al golf, se fue comprando el equipo de a poco. Cuando buscó zapatos de golf usados, los que encontraba estaban en mal estado. Y mi madre siempre decía que la ropa podía pasarse de un hermano o de un primo a otro, pero que los zapatos no. El calzado tenía que ser propio porque cada uno tiene una pisada particular. Por otro lado, mi socia MagdalenaSosa ya jugaba al golf y me comentaba que a los zapatos de golf de damas que había en el mercado les faltaban color y diseño”, contó.

“Nos gusta muchísimo lo que hacemos, y ese disfrute es aún mayor cuando los usuarios nos dan su experiencia con nuestros zapatos, confirmando que son cómodos y de calidad,” afirmó Berger. Para Trakers Golf, cada par que pisa un green es un motivo de gran orgullo por ser una marca con visión, diseño y orgullosamente industria nacional.

Por su parte, Bogey Free invitó a los participantes a probar los carros de golf importados, entre los cuales sobresale el modelo Axglo E5, que incorpora la función “Follow Me”. Esta tecnología permite al carro seguir automáticamente al golfista. El usuario lleva un dispositivo en su indumentaria y el carro sigue esa señal, por lo cual se desplaza sin necesidad de ser conducido manualmente.

Espacios de entretenimiento para disfrutar durante toda la jornada

Para distenderse luego de una ronda de golf, los jugadores tuvieron diversas opciones en el corredor central. Una de ellas fue un sector de esparcimiento gracias a la participación de Cornilleau, la reconocida marca europea especializada en juegos de exterior con diseños de cuidado detalle. La empresa que lleva ocho años en el país, exhibió una de sus mesas outdoor de ping pong: el modelo 400X de color negro, destacado por sus materiales duraderos que resisten tanto golpes como la lluvia, una estructura liviana con ruedas para trasladarla, un espacio de almacenamiento para pelotas y raquetas, además de un sistema de plegado que facilita su guardado.

Cornilleau también produce camas elásticas para exteriores, con la misma filosofía de productos con detalles de diseño duraderos que cuentan con elásticos de tela que reemplazan los resortes para brindar más seguridad.

Por otro lado, Todo Puros expuso una exclusiva selección de puros de diversas marcas y orígenes como Cuba, Nicaragua y República Dominicana, entre otros. Algunas de las variedades presentadas fueron los puros artesanales, los saborizados y una línea de fumada corta de aproximadamente diez minutos.

Tecnología, seguridad, productos para la construcción y el hogar en El Cronista Open Golf

La tecnología e innovación son características que comparten varios de los sponsors que acompañan al circuito esta temporada 2025. Uno de ellos es Kiraz, distribuidora en la Argentina de una marca alemana de cerraduras digitales inteligentes.

Sus productos reflejan la filosofía de Kiraz de ofrecer una seguridad más conectada, intuitiva y adaptada a la vida real, combinando tecnología, diseño e innovación. Estas cerraduras son aptas para ser integradas en hogares, oficinas, comercios, hoteles y desarrollos inmobiliarios. Según el modelo, pueden activarse mediante huella digital, código PIN, tarjeta o reconocimiento facial. A través de una aplicación, permiten generar códigos de acceso temporales y mantener un control tanto de ingresos como de egresos desde el celular.

Una de las novedades de la jornada fue la incorporación de Borges como sponsor del circuito. Fundada en 1885, la empresa dedicada a la venta y fabricación de cajas de seguridad, exhibió algunos de sus productos y conversó con los participantes para brindarles asesoramiento.

Actualmente, Cecilia Borges continua el legado familiar iniciado por su bisabuelo hace 140 años. Al ser consultada sobre la amplia gama de productos, explicó: “Las opciones de cajas abarcan desde las típicas que están en los hoteles hasta las de mayor nivel de seguridad. Tenemos un showroom ubicado en Dardo Rocha 2738, Martínez, donde están exhibidas la mayor parte de las cajas. Algunas cajas son ignífugas, hay otras denominadas ’grandes riesgos’ que se colocan en lugares descampados o con poca seguridad. Cada producto depende de la necesidad del cliente. La diferencia entre las cajas residenciales y comerciales está en el tamaño, peso, distribución interna, tipo de cerradura y nivel de seguridad requerido”.

La amplia experiencia respalda la confiabilidad de la empresa que ofrece una variedad de servicios. “Tenemos un sector de postventa, al cual le damos mucha importancia, y un servicio técnico. Cuando un cliente adquiere uno de nuestros productos, brindamos una asistencia de logística completa con entrega, instalación y garantía. Además, realizamos tanto reparaciones como aperturas de cajas fuertes, reacondicionamiento de cajas antiguas y también contamos con un servicio de traslados ya que muchas veces cuando alguien alquila una oficina se la entregan con una caja antigua difícil de maniobrar”, sostuvo Borges.

Abelson, con una trayectoria de 60 años en el sector de la construcción y el equipamiento para el hogar, acompaña a El Cronista Open Golf para dar a conocer su amplia oferta de productos. Con nueve sucursales entre locales propios y franquicias, la empresa cuenta con una amplia oferta de sanitarios, griferías, termotanques, calderas, bombas, y materiales especializados en protección contra incendio e instalación de agua y gas.

Kolorian ofreció asesoramiento a quienes se acercaron a su stand. Allí, la empresa expuso algunas de sus líneas de pinturas, desde látex interior y exterior, hasta productos especializados para maderas y diversos accesorios. Además, Kolorian propuso un desafío donde los golfistas debían embocar pelotas en latas de pintura con premios que iban desde kits de pincel y rodillo hasta órdenes de compra.

En tanto, Río Uruguay Seguros (RUS) mantiene un fuerte vínculo con el circuito. La aseguradora entiende el deporte como una actividad clave en la educación y el fomento de hábitos saludables. Desde hace varias temporadas, acompaña a El Cronista Open Golf como parte de su estrategia de apoyo al deporte y su compromiso con la sustentabilidad, valores que considera esenciales en la formación y el desarrollo de las personas.