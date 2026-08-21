Las manchas amarillas son comunes en las prendas blancas y, en muchos casos, parece imposible de quitar. Sin embargo, hay trucos caseros que son clave para eliminar el tono amarillento de la ropa, como la mezcla del bicarbonato de sodio con jugo de limón.

Las manchas amarillentas, que a veces surgen sin motivo aparente, pueden tener varias causas: la combinación de sudor y desodorante, las grasas corporales, el exceso de detergente, la oxidación, el contacto con ciertos productos químicos o un almacenamiento inadecuado.

Método casero del bicarbonato y limón para eliminar manchas amarillas de la ropa. Fuente: Shutterstock

Afortunadamente, existe un truco sencillo -aunque poco conocido- que la influencer Dida Oliver compartió recientemente en su Instagram. Según ella, este método puede eliminar estas manchas y devolver a la ropa blanca su color original.

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¿Cómo puedo eliminar las manchas amarillas de la ropa?

Dida Oliver compartió el truco secreto para eliminar este tipo de manchas con productos económicos y desde la comodidad del hogar.

Bicarbonato de sodio: mezclar un poco con agua hasta formar una pasta y aplicarla sobre la mancha con un cepillo de dientes o con la mano. Luego, lavar la prenda normalmente , sin mezclarla con ropa de color.

Vinagre blanco: sumergir la prenda en una mezcla de vinagre y agua durante 30 minutos antes del lavado. El vinagre ayuda a descomponer las manchas y actúa como suavizante natural.

Limón: si nada más funciona, exprimir limón directamente sobre la mancha y dejar actuar unos minutos. Su ácido cítrico ayuda a aclarar y blanquear la tela.

Con estos métodos, es posible recuperar prendas que parecían perdidas y decir adiós a esas molestas manchas amarillas que aparecen de la nada.

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¿Por qué salen manchas en la ropa guardada?

Las manchas en la ropa suelen aparecer debido a la oxidación de restos orgánicos como sudor o grasa que no se eliminaron correctamente, a la humedad que favorece la aparición de moho y hongos, o a residuos de jabón que quedaron atrapados en las fibras.

Para prevenirlo, hay que lavar la ropa a fondo. Se recomienda guardarla cuando esté completamente seca y conservarla en un lugar fresco, seco y ventilado.

¿Qué hacer para que el desodorante no mancha la ropa?

Para prevenir las manchas de desodorante en la ropa, se recomienda aplicar solo una capa ligera y dejar que se seque por completo antes de vestirte. Se aconsejan desodorantes en aerosol o fórmulas sin aluminio .

Además, usar prendas de colores oscuros puede ayudar a disimular posibles marcas.