Poner un recipiente con sal gruesa cerca de la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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La humedad dentro de la casa puede hacerse especialmente visible en ventanas y vidrios, donde suelen aparecer pequeñas gotas de agua producto de la condensación. Este fenómeno es frecuente cuando existe una diferencia importante entre la temperatura del interior y la del exterior.

Entre los trucos caseros utilizados para intentar reducir este problema aparece uno muy sencillo, colocar un recipiente con sal gruesa cerca de la ventana. Aunque no sustituye una buena ventilación ni soluciona problemas importantes de humedad, puede colaborar en espacios pequeños.

¿Para qué sirve poner sal gruesa cerca de la ventana?

La sal es una sustancia higroscópica, es decir, tiene capacidad para captar humedad del ambiente. Por este motivo, al colocarla en un recipiente abierto puede absorber cierta cantidad de vapor de agua presente a su alrededor.

La idea del truco es aprovechar esta propiedad para reducir ligeramente la humedad cerca de los vidrios y contribuir a disminuir la condensación que suele acumularse sobre las ventanas.

Sin embargo, su capacidad es limitada. Un recipiente con sal no funciona como un deshumidificador ni puede solucionar filtraciones, problemas estructurales o ambientes con niveles elevados de humedad.

Cómo colocar sal gruesa cerca de las ventanas

El procedimiento es muy sencillo. Basta con llenar parcialmente un recipiente pequeño y abierto con sal gruesa y colocarlo sobre el alféizar o en un lugar estable próximo a la ventana.

Poner un recipiente con sal gruesa cerca de la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Imagen creada con IA

Con el paso de los días, la sal puede comenzar a humedecerse, apelmazarse o incluso acumular líquido, una señal de que captó humedad.

Cuando esto ocurra, conviene reemplazarla y limpiar bien el recipiente antes de volver a utilizarlo.

También es importante ubicarlo en un lugar seguro, especialmente si hay niños o mascotas en la vivienda, y evitar que pueda volcarse sobre muebles o superficies delicadas.

Qué hacer si las ventanas tienen mucha condensación

Este método puede servir como complemento, pero si todas las mañanas aparecen grandes cantidades de agua sobre los vidrios, manchas de humedad o moho, será necesario buscar la causa del problema.

Ventilar periódicamente las habitaciones, permitir la circulación del aire y controlar las fuentes de humedad dentro de la vivienda son medidas más efectivas a largo plazo.

Por eso, el recipiente con sal gruesa puede resultar útil para captar pequeñas cantidades de humedad ambiental, pero debe entenderse como un truco complementario y no como una solución definitiva frente a problemas persistentes de condensación.