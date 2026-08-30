¿Para qué sirven los puntos negros en las ventanas? Son más importantes de lo que pensabas. Foto: TikTok

Los pequeños puntos negros que aparecen en las ventanas de colectivos, trenes y autos suelen llamar la atención de los pasajeros y conductores. A simple vista pueden parecer un elemento decorativo, pero en realidad cumplen una función relacionada con la seguridad, la resistencia y la durabilidad del vidrio.

Estas marcas, conocidas técnicamente como “frits”, forman parte del proceso de fabricación del cristal y tienen un objetivo específico. Ayudan a reducir las tensiones provocadas por los cambios de temperatura y, al mismo tiempo, favorecen la unión entre el vidrio y el marco que lo sostiene.

Pocos lo saben: para qué sirven los puntos negros en las ventanas de los coches y por qué son tan importantes Gemini AI

¿Qué son los puntos negros de las ventanas?

Los llamados frits son pequeños puntos o franjas elaborados con un esmalte cerámico que se incorpora al vidrio durante su fabricación. El material se funde con la superficie del cristal y genera una capa resistente.

Pueden encontrarse en las ventanas de distintos medios de transporte, como colectivos y trenes, además de aparecer en los parabrisas de los autos. Generalmente se ubican en los bordes, justo donde el vidrio entra en contacto con el marco.

Aunque tienen un aspecto sencillo, su diseño responde a cuestiones de ingeniería y física. Estas pequeñas marcas ayudan a controlar la dilatación térmica y mejoran la adherencia del vidrio a la estructura que lo sostiene.

¿Para qué sirven los puntos negros?

Una de sus principales funciones es generar una transición térmica gradual entre el vidrio y el marco.

Cuando un vehículo permanece expuesto al sol, los diferentes materiales pueden calentarse y expandirse a distintas velocidades. El metal del marco, por ejemplo, puede experimentar una dilatación diferente a la del cristal. Esa diferencia genera tensiones que, en determinadas circunstancias, podrían provocar daños o incluso fracturas.

Los frits ayudan a distribuir el calor de manera más uniforme y reducen la aparición de cambios bruscos de temperatura en determinadas zonas del vidrio. De esta forma, disminuyen el estrés térmico al que está sometido el material.

Además, la superficie rugosa de estas franjas favorece la adhesión entre el vidrio y el marco. Esto resulta especialmente importante en vehículos que están expuestos constantemente a vibraciones y movimientos, como los trenes y colectivos.

Otros beneficios de estas pequeñas marcas

Los puntos negros también cumplen otras funciones que suelen pasar desapercibidas:

Protección frente a los rayos UV: ayudan a proteger el adhesivo utilizado para fijar el vidrio y reducen su deterioro provocado por la exposición solar.

Mejor integración visual: permiten disimular la transición entre el vidrio y el marco metálico, generando un acabado más uniforme.

Mayor estabilidad: contribuyen a mantener firme la unión entre el cristal y la estructura que lo sostiene.

Uso en automóviles: también están presentes en parabrisas y otros vidrios de vehículos, donde ayudan a controlar los efectos de la dilatación térmica.

Por eso, la próxima vez que veas esos pequeños puntos negros en la ventana de un colectivo, tren o auto, tené en cuenta que no están únicamente por una cuestión estética. Su diseño responde a una función técnica que ayuda a proteger el vidrio y prolongar su vida útil.