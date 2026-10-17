Vista panorámica nocturna de una ciudad iluminada bajo un cielo nublado con múltiples destellos de rayos y tormenta eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta preventiva ante el avance del frente frío número 2 y la masa de aire polar asociada. Este sistema frontal interaccionará con un canal de baja presión en el golfo de México, lo que mantendrá el potencial de lluvias intensas, tormentas y un marcado descenso de la temperatura en el oriente, centro y norte del país.

A la par, el acercamiento del huracán Trudy hacia las costas del Pacífico mexicano intensificará las precipitaciones y provocará un fuerte oleaje. La combinación de estos fenómenos meteorológicos generará tormenta eléctrica, ráfagas de viento violentas y posibles inundaciones o deslaves en diversas entidades durante este sábado 17 de octubre y las próximas 48 horas.

Mapa de pronóstico meteorológico de México para el sábado 17 de octubre de 2026, que muestra la ubicación de frentes fríos, masas de aire polar y ciclones tropicales. SMN

Qué fenómeno meteorológico provocará las lluvias

El pronóstico del clima señala que el frente frío número 2, apoyado por su masa de aire polar, avanzará sobre el oriente y gradualmente hacia el sureste del país.

Asimismo, el huracán Trudy bordeará las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. La interacción de estos sistemas con la humedad proveniente del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe potenciará lluvias intensas y un evento de “Norte” muy fuerte en el litoral del Golfo.

Las celdas de tormenta podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento severas y caída de granizo. Además, se prevé un evento de “Norte” muy peligroso con fuerte oleaje en las costas del país.

Qué zonas están en alerta por lluvias intensas

El reporte del SMN detalla una distribución de precipitaciones severas en gran parte del territorio nacional para el sábado 17 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Hidalgo (norte y este)

Veracruz (norte, centro y sur)

Puebla (norte y este)

Chiapas (norte y este)

Oaxaca (norte)

Guerrero (costa)

Michoacán (costa)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur (sur)

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste y sur)

Tabasco (norte, centro, sur y oeste)

Querétaro (noreste)

Quintana Roo (centro, este y sur)

Colima

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California (centro y sur), Sonora (oeste y norte), San Luis Potosí, Tlaxcala (norte), Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos y lluvias aisladas

Chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

El ambiente frío predominará en sierras del norte y centro, contrastando con el calor en zonas de la costa norte del Pacífico.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C : zonas serranas de Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa y Sonora (sur).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

Para el domingo 18 de octubre, el huracán Trudy provocará lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Colima, Michoacán y Jalisco, con ráfagas de viento de hasta 150 km/h y olas de 6 a 8 metros.

El clima en México seguirá condicionado por este temporal severo al menos hasta el inicio de la siguiente semana.