Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Acuario para este jueves

Hoy atiende el mensaje profundo que tu corazón quiere transmitirte. Está ligado a un asunto personal y solo podrás percibirlo si calmas tu mente, aquietas los pensamientos y te permites dejarte llevar por el presente.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Hoy, Acuario gozará de buena suerte en el amor; una conversación espontánea puede encender la chispa y la compatibilidad está especialmente favorecida con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este jueves?

Acuario, hoy la suerte en el trabajo se activa si escuchas el mensaje de tu corazón: calma la mente, aquieta los pensamientos y fluye con el presente; así notarás una oportunidad ligada a un asunto personal que puede abrirte puertas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Como Acuario, cuida tu salud con rutinas flexibles de ejercicio, buena hidratación y descanso; reduce el estrés con actividades creativas y sociales y no olvides los chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Acuario

Haz 3 respiraciones lentas y suelta la tensión. Escribe en una línea lo que tu corazón pide hoy. Camina 5 minutos en silencio, sintiendo cada paso.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.