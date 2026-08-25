Es un hecho | Los mexicanos que hayan presentado el certificado de supervivencia perderán su pensión si cometieron este error.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede citar a las personas pensionadas y asignatarias para actualizar la información registrada en sus bases de datos. Si reciben el requerimiento y no se presentan, el Instituto puede considerar que no comprobaron supervivencia.

En ese supuesto, el IMSS está facultado para suspender temporalmente el pago de la pensión. Esto no significa que la persona pierda definitivamente el derecho, ya que la suspensión puede levantarse cuando el titular comparece y aclara su situación.

Cuál es el error que puede provocar la suspensión de la pensión del IMSS

El error que puede derivar en la suspensión no consiste simplemente en tener un dato desactualizado. El supuesto contemplado por la normativa se presenta cuando el IMSS cita al pensionado para actualizar su expediente y este no acude.

De acuerdo con el acuerdo oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación, las personas pensionadas cuyo pago realiza el IMSS deben mantener actualizada su información personal.

Los datos deben coincidir con la identificación oficial, la CURP y la base del Registro Nacional de Población. El RFC también debe corresponder con la CURP y con el código postal del domicilio fiscal.

Oficial | Hasta el lunes 31, jubilados del IMSS, ISSSTE o ISSFAM deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México Shutterstock

La normativa permite que el Instituto cite a una persona pensionada o asignataria para actualizar las bases de datos de prestaciones económicas. La existencia de una inconsistencia no significa que el pago será suspendido automáticamente.

La consecuencia puede aplicarse cuando el pensionado no atiende la citación. En ese caso, el IMSS puede considerar que la supervivencia no fue comprobada y suspender el pago hasta que el titular se presente.

Cómo se produce la suspensión temporal del pago

El acuerdo del IMSS establece un procedimiento que comienza con una citación para actualizar la información del expediente. La suspensión no se aplica solamente por tener un domicilio, un teléfono o un correo electrónico desactualizados.

El proceso contemplado por la normativa es el siguiente:

El IMSS cita al pensionado o asignatario para actualizar la información registrada. La persona debe acudir ante los Servicios de Prestaciones Económicas. Si no comparece, el Instituto puede considerar que no comprobó supervivencia. El IMSS puede suspender temporalmente el pago de la pensión. La suspensión puede mantenerse hasta que el titular se presente y aclare su situación.

La norma utiliza la expresión “hasta en tanto no comparezca”, lo que confirma que se trata de una medida temporal. Después de atender el requerimiento y acreditar su identidad, la persona puede solicitar que el pago sea regularizado.

Qué datos deben revisar los pensionados del IMSS

Las personas pensionadas pueden revisar que la información registrada coincida con sus documentos oficiales. Entre los datos principales se encuentran:

Nombre completo y CURP .

Número de Seguridad Social (NSS) .

Domicilio y código postal .

RFC registrado ante el SAT .

Teléfono fijo o celular .

Correo electrónico personal.

El sitio oficial del IMSS sobre comprobación de supervivencia indica que la actualización en ventanilla puede realizarse presentando una identificación oficial y la CURP, además de proporcionar el Número de Seguridad Social.

Para registrar el domicilio no se exige un comprobante, ya que basta con la declaración del pensionado. El teléfono, el celular y el correo electrónico figuran como datos opcionales, por lo que tenerlos desactualizados no constituye por sí mismo una causa de suspensión del pago.

La suspensión puede producirse si el IMSS cita al pensionado para actualizar su expediente y este no se presenta. El pago puede permanecer detenido hasta que la persona comparezca ante el Instituto y atienda el requerimiento.