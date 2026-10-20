Adultos mayores en México: Gobierno de México inició la inscripción para la pensión para adultos mayores y mujeres.

La Secretaría del Bienestar publicó el calendario de registro para las pensiones Adulto Mayor y Mujeres Bienestar. Ambos subsidios recibirán nuevos beneficiarios entre el 19 y el 25 de octubre según la letra del apellido.

El Gobierno de México dipuso el siguiente calendario para las inscripciones a las pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar. El lunes 19 se podrán inscribir los apellidos que inician por las letras A,B,C. El martes 20 los D,E,F,G,H. El miércoles 21 será el turno para los I, J,K,L, M. El jueves 22 recibirán documentación de los N, Ñ, O,P, Q, R. El viernes 23 lo podrán hacer las letras S,T,U,V,W, X, Y y Z.

En ese sentido, cada letra tendrá la primera oportunidad de inscripción dentro de su calendario por letra del primer apellido. La segunda oportunidad será el sábado 24. Si en esas dos primeras opciones no lograron inscribirse, el Gobierno de México da una tercera y última oportunidad de registro el domingo 25 de octubre para que todos los apellidos puedan registrarse.

Inscripciones abiertas para la pensión Adulto Mayor del Gobierno de México. Gobierno de CDMX

Registro de pensión Adulto Mayor y Mujeres Bienestar con dos días extras

Para todos los adultos mayores que no logran inscribirse entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre según su inicial de apellido, podrán hacerlo durante las jornadas extras donde la Secretaría del Bienestar recibirá a todos los perfiles sin importar la letra inicial de apellido:

Sábado 24 todas las letras Domingo 25 todas las letras

Pensión para adultos mayores y mujeres. Del 19 al 25 de octubre. Gobierno de México

Dónde ubicar el módulo y la documentación a llevar

El Gobierno de México indicó que los interesados en acceder a las pensiones Adulto Mayor y Mujeres Bienestar deberán ubicar su módulo de registro en el link oficial UBICA TU MÓDULO BIENESTAR allí deberás seleccionar tu entidad y tu municipio, confirmar que no eres un bot.

Una vez hecho estos dos primero pasos, el sistema te muestra la ubicación en mapa y en texto con todos los datos de la dirección para que te puedas acercar a tu módulo más cercano con la documentación.

Documentos a presentar:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: luz, gas, agua, predial

Teléfono de contacto: celular y de casa

La atención en los módulos para el registro de Pensión Adulto Mayor y Mujeres Bienestar es de 09:00 a 16:00 horas.