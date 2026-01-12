El crecimiento del uso de stablecoins como alternativa para pagos transfronterizos impulsó a VelaFi a cerrar una ronda de financiamiento Serie B por más de u$s 20 millones, recursos que fueron destinados a fortalecer su infraestructura global y acelerar su expansión desde América Latina hacia Estados Unidos y Asia.

VelaFi informó que la ronda fue liderada por XVC e Ikuyo, con la participación de Alibaba Investment, Planetree, BAI Capital (accionista actual) y otros inversionistas globales. Con esta operación, la financiación total de la compañía superó los u$s 40 millones.

Fundada en 2020 y parte de Galactic Holdings, la empresa contó con un historial enfocado en el desarrollo de infraestructura financiera para compañías que operaron en mercados complejos y desatendidos.

Desde sus orígenes en América Latina, amplió su presencia a Estados Unidos y Asia, conectando sistemas bancarios locales, redes globales de transferencias y las principales stablecoins.

La plataforma buscó resolver problemas como retrasos en la liquidación, ineficiencias de liquidez y la fragmentación del sistema financiero tradicional, permitiendo flujos financieros más rápidos, eficientes en costos y alineados al cumplimiento regulatorio.

“Estamos construyendo la próxima generación de infraestructura de pagos globales: instantánea, transparente y basada en el cumplimiento regulatorio”, señaló Maggie Wu, CEO y cofundadora de VelaFi.

Además, añadió: “ Esta inversión aceleró nuestra expansión global desde América Latina hacia Estados Unidos y Asia, regiones que en conjunto representan una parte significativa del comercio mundial, los flujos de capital y la actividad empresarial”.

México ganó peso en el uso de stablecoins en la región

México incrementó su participación en las transacciones con stablecoins en América Latina al pasar de 45% en el primer semestre de 2024 a 47% en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe Panorama de las stablecoins en Latinoamérica, lo que reflejó un mayor uso de estos instrumentos como alternativa para pagos y transferencias internacionales.

El avance se dio en un contexto de crecimiento acelerado a nivel global.

Datos del Banco de Pagos Internacionales mostraron que las stablecoins pasaron de una capitalización de mercado de u$s 20 mil millones en 2020 a u$s 230 mil millones en 2025 , consolidándose como “una de las herramientas más transformadoras de las finanzas globales”.

El informe señaló que los volúmenes de negociación diaria colocaron de manera constante a las stablecoins entre los activos digitales más intercambiados.

Conforme empresas e individuos buscaron opciones de pago más rápidas, baratas y sin fronteras, estos instrumentos comenzaron a funcionar como un puente entre las finanzas tradicionales y el ecosistema digital.

Además, las stablecoins duplicaron su participación en el volumen de transacciones en la comparación interanual, a medida que más empresas las incorporaron en sus tesorerías para realizar operaciones transfronterizas y administrar liquidez.

Qué es una stablecoin y por qué gana terreno

Las stablecoins son activos digitales cuyo valor está vinculado a monedas fuertes, como el dólar estadounidense, lo que les permitió mantener una mayor estabilidad de precio frente a otras criptomonedas caracterizadas por una alta volatilidad.

Esta característica las convirtió en una herramienta atractiva para pagos internacionales, tesorería corporativa y transferencias entre empresas.

De acuerdo con el informe, estos instrumentos comenzaron siendo utilizados principalmente para la transferencia de remesas, pero ampliaron su uso hacia funciones como pagos internacionales entre empresas, arbitraje y administración de recursos, conforme las compañías buscaron mayor eficiencia en el manejo de su liquidez.

Las stablecoins también facilitaron la expansión de empresas globales hacia mercados emergentes, al ofrecer acceso regulado a monedas fuertes sin necesidad de residencia en Estados Unidos ni de contar con identificaciones fiscales en ese país, lo que redujo barreras operativas para el comercio y los flujos financieros internacionales.

En este entorno, VelaFi ofreció infraestructura financiera de nivel empresarial que incluyó rampas de entrada y salida, cobros y dispersión de pagos, pagos transfronterizos, soporte multimoneda y ejecución de flujos de tipo de cambio, así como administración segura de activos desde su plataforma o mediante integraciones vía API.

Hasta ahora, la compañía atendió a cientos de clientes empresariales y procesó miles de millones de dólares en volumen de pagos, con una demanda que continuó acelerándose en sus corredores globales, en línea con la adopción de stablecoins y la transformación de los pagos internacionales.