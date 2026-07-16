La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este jueves

Tu antigua pareja aún ejerce influencia sobre ti, algo que percibirás hoy cuando se dé un reencuentro poco fortuito. Ha llegado el momento de avanzar y soltar un pasado que fue bueno en su día, pero al que no te conviene seguir aferrada.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro irradiará calma y ternura, favoreciendo encuentros sinceros y reconciliaciones; si abre el corazón con paciencia, el romance fluye. Compatibilidad destacada del día: Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este jueves?

Tauro, hoy tu suerte laboral crece si sueltas la influencia de tu antigua pareja: el reencuentro te impulsará a cerrar ciclos y enfocar tu energía en metas nuevas que abren oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, descanso regular y ejercicio moderado; evita excesos, reduce el estrés en la naturaleza y realiza chequeos periódicos.

Consejos de hoy para Tauro

Respira profundo y toma distancia emocional. No respondas de inmediato tras el reencuentro. Da hoy un paso pequeño para cerrar el pasado.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.