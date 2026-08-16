La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Virgo este domingo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este domingo

Brillas por tu valentía y tu empeño firme en impulsar cambios en tu entorno. Te importa el bienestar de los demás y sientes la vocación de resolver sus problemas. De hecho, disfrutas de los retos que te permiten poner a prueba y destacar tus capacidades.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy el amor te sonríe con calma y oportunidades sutiles; tu mejor compatibilidad del día es con Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este domingo?

Virgo, la suerte en el trabajo se activa cuando lideras cambios con valentía: tu empeño firme abre puertas y tu vocación de ayudar y resolver problemas atrae aliados que destacan tus capacidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas: comer de forma balanceada, hidratarse, hacer ejercicio moderado y dormir bien; además, conviene soltar el perfeccionismo con pausas, respiración y contacto con la naturaleza.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Define un cambio y da el primer paso. Ayuda a alguien a resolver un problema. Enfrenta un reto breve y aprende del resultado.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.