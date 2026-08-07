La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Se te presentará un contratiempo en casa: quizá un aparato deje de funcionar por completo o se rompa algo que creías prácticamente nuevo. Te tocará ajustar tus planes y ocuparte de este asunto, clave para que tu rutina diaria siga desarrollándose con normalidad.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy el amor te sonríe con calma y oportunidades sutiles; tu mejor compatibilidad del día es con Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

En el trabajo, Virgo, tu suerte será prudente: un contratiempo en casa—como un aparato que deja de funcionar o algo que se rompe—te obligará a ajustar planes, pero si lo atiendes con rapidez tu rutina laboral seguirá con normalidad.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas: comer de forma balanceada, hidratarse, hacer ejercicio moderado y dormir bien; además, conviene soltar el perfeccionismo con pausas, respiración y contacto con la naturaleza.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Evalúa si reparar o reemplazar. Ajusta tu agenda y prioriza lo esencial. Activa un plan B para mantener la rutina.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.