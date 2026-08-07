La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Libra este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este viernes

Hoy la tolerancia y tu disposición al diálogo estarán en alza, algo que te será muy útil si asistes a una reunión con personas que piensan distinto o provienen de otras culturas. Aprenderás mucho de una de ellas; presta mucha atención.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brillará en el amor: la empatía y el encanto atraerán encuentros agradables y conversaciones sinceras; evita precipitarte y deja que todo fluya. Compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra, hoy tu tolerancia y disposición al diálogo atraerán buena suerte en el trabajo: una reunión con personas de otras ideas o culturas puede abrirte puertas y dejarte un aprendizaje clave si prestas atención.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra, cuida tu salud equilibrando descanso y movimiento, con alimentación variada, buena hidratación, gestión del estrés y chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Libra

Dialoga con respeto. Escucha con atención en la reunión. Aprende de quien piense distinto.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.