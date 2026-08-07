La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Escorpio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Escorpio para este viernes

Te levantarás tarde, bien descansado y con la intención de hacer de este domingo un día especial. Hay alguien que estaría encantado de pasarlo contigo; para saber quién es, deberás animarte a probar cosas nuevas y salir de lo conocido, superando ese temor al rechazo que, de alguna manera, llevas dentro.

El horóscopo del día para Escorpio (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio, según el horóscopo?

Durante el día, Escorpio irradiará magnetismo en el amor; si mantiene la calma y escucha su intuición, atraerá gestos sinceros. Compatibilidad destacada con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Escorpio este viernes?

Escorpio: Tras un buen descanso, la suerte laboral se activa si te animas a salir de la rutina. Acércate a esa persona dispuesta a colaborar, propone algo nuevo y vence el temor al rechazo; así se abrirá una oportunidad clave para tu crecimiento.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Escorpio

Escorpio debe equilibrar su intensidad con buen descanso, hidratación y alimentos integrales. Practica ejercicio moderado y meditación para gestionar el estrés y haz chequeos preventivos, sobre todo del sistema reproductivo y digestivo.

Consejos de hoy para Escorpio

Empieza sin prisas y valora tu descanso. Prueba algo nuevo fuera de tu rutina. Escribe a esa persona y propone un plan sencillo.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.