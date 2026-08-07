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Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Acuario para este viernes

Es posible que, mediante las redes sociales, surja la oportunidad de realizar en verano alguna actividad vinculada al aprendizaje. Tal vez no lo habías previsto, pero te resultará muy útil y especial y te permitirá descubrir nuevos caminos.

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¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Hoy, Acuario gozará de buena suerte en el amor; una conversación espontánea puede encender la chispa y la compatibilidad está especialmente favorecida con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este viernes?

Acuario, este verano la suerte laboral te llega por redes: una actividad de aprendizaje inesperada te será útil y especial, abrirá puertas y te mostrará nuevos caminos profesionales.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Como Acuario, cuida tu salud con rutinas flexibles de ejercicio, buena hidratación y descanso; reduce el estrés con actividades creativas y sociales y no olvides los chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Acuario

Revisa hoy tus redes en busca de oportunidades de aprendizaje. Acepta planes no previstos y útiles. Da un pequeño paso hacia nuevos caminos.

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En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.