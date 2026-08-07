La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Tauro este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este viernes

Estás indagando y explorando y te impulsa bastante el apoyo que recibes en una nueva tarea; por eso, hoy aprovecharás la calma a tu alrededor para comentarlo con ese amigo que te respalda. Las relaciones familiares también transcurrirán sin contratiempos en esta jornada.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro tendrá buena fortuna en el amor, con gestos sinceros y conversaciones profundas. La compatibilidad destacada del día es con Cáncer, donde fluirán ternura y comprensión.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, hoy la suerte en el trabajo te favorece: explorar esa nueva tarea rinde frutos gracias al apoyo que recibes y la calma del día te permite comentarlo con ese amigo que te respalda.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Como Tauro, cuida tu salud con rutinas estables: duerme lo suficiente, mantén una alimentación equilibrada y realiza paseos al aire libre; evita excesos y libera tensión con prácticas relajantes como yoga o jardinería.

Consejos de hoy para Tauro

Explora con foco y anota un aprendizaje. Habla con tu amigo y define un siguiente paso. Agradece a tu familia y reserva un rato de descanso.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.