La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Virgo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

A medida que avance el día irás recuperando algo del buen ánimo que quizá te faltaba al levantarte, sin una razón concreta. Puede que sea solo cansancio, así que mejor no te agobies con planes inesperados. Mantén la calma.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo hoy tendrá una vibra amorosa estable y receptiva; los detalles y la sinceridad abrirán puertas tanto en pareja como si estás soltero. Compatibilidad del día: Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, tu suerte en el trabajo irá en aumento a medida que avance el día: al recuperar el ánimo, surgirán pequeñas oportunidades si evitas cargar tu agenda con imprevistos. Mantén la calma y céntrate en lo esencial; la constancia te dará un empujón.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Como Virgo, cuida tu salud manteniendo rutinas claras: alimentación equilibrada rica en fibra, hidratación constante y ejercicio moderado que calme la mente (yoga o caminatas). Gestiona el estrés evitando el perfeccionismo, prioriza un buen descanso y programa chequeos preventivos para sostener tu bienestar.

Consejos de hoy para Virgo

Empieza despacio y cuida tu energía. Prioriza lo esencial y descansa a ratos. Evita imprevistos y mantén la calma.

Seguir día con día el horóscopo ofrece una guía para conocer lo que depara el futuro y orientar decisiones; una lectura cotidiana que ayuda a marcar el pulso de cada jornada.