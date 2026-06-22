La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Libra este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este lunes

La mañana se desarrollará sin contratiempos, pero más tarde tendrás un leve percance en el trabajo que te hará pensar más de lo necesario. No te estreses por lo que hagan los demás. Enfócate en lo tuyo y así podrás mostrar tu mejor versión.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, Libra disfruta de buena suerte en el amor: la química fluye y un detalle sincero abre puertas; compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, tu suerte laboral será mixta: la mañana irá sin contratiempos y por la tarde un leve percance podría hacerte pensar de más. No te estreses por lo que hagan otros; enfócate en lo tuyo y así mostrarás tu mejor versión.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud manteniendo el equilibrio: buen descanso, hidratación, comida ligera y colorida, yoga o caminatas, menos excesos y estrés social; chequeos rutinarios conservan tu armonía.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Libra

Planifica la mañana con una lista breve. Si surge el percance, pausa, respira y resuélvelo paso a paso. Ignora distracciones y enfócate en tu tarea.

Seguir día con día el horóscopo ofrece una guía para conocer lo que depara el futuro y orientar decisiones; una lectura cotidiana que ayuda a marcar el pulso de cada jornada.