Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 22 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy lunes 22 de junio para Escorpio

Para Escorpio, conviene mantener serenidad ante un ingreso algo menor; la estabilidad suele restablecerse y la calma guía elecciones más prudentes.

Resulta útil vivir la aventura actual con pasión equilibrada, sin frenar planes por temores transitorios y confiando en que todo recobra su cauce.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Escorpio?

Este 2026-06-22, Escorpio, en el trabajo podrías notar ingresos algo menores, pero no hay motivo de alarma: la situación volverá pronto a su cauce. La estabilidad económica se sostendrá, así que sigue viviendo con intensidad la aventura profesional que estás atravesando. Mantén la confianza y el enfoque, porque los resultados —y el dinero— llegarán a su tiempo.

Escorpio: así te irá en el amor este lunes

Escorpio: Hoy en el amor, las preocupaciones materiales se calman y las aguas vuelven a su cauce; así, podrán entregarse con intensidad a la aventura sentimental que están viviendo.

Compatibilidad del día: Sagitario, un signo que aviva la chispa y acompaña su deseo de vivir el momento con pasión.

Los números de la suerte para Escorpio

Los números de la suerte para Escorpio son 63, 99, 46 y 36, útiles para tomar decisiones, elegir fechas clave o en juegos de azar para atraer buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, con la calma financiera en camino, prioriza tu bienestar: realiza caminatas o estiramientos, practica respiración consciente y reserva pausas de descanso para disfrutar la aventura sin agobios.