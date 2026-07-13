La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 13 de julio de 2026 en México es de 12.37 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

El Dólar canadiense subió 1.13% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -6.19%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense fue mayormente bajista: tras un inicio al alza siguieron varias caídas, un breve rebote, nuevas bajas y un leve repunte final, con pérdidas acumuladas y volatilidad moderada.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.34%, lo que indica un comportamiento inestable al ser superior al 7.32% de la volatilidad anual.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es superior a cero. Esto indica que se ha fortalecido en relación con días anteriores, sugiriendo un aumento en su valor frente a otras monedas.

En contraste, si el dato 1 hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja en su cotización, lo que habría generado preocupación entre los inversionistas. La tendencia actual refleja un entorno favorable para el Dólar canadiense y su posible apreciación en los mercados.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que la economía canadiense podría estar mostrando signos de fortaleza, lo que resulta atractivo para los inversores y potencialmente afecta el comercio exterior.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".