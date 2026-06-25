La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este jueves para Capricornio

Capricornio, hoy evita obsesionarte con el dinero: la suerte está de tu lado y podrían surgir ingresos inesperados. Mantén la calma y confía en que todo se acomodará.

Permítete un capricho responsable, como una cena especial o una escapada breve. Disfruta de los placeres con serenidad y saborea cada momento.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Capricornio?

Este 2026-06-25, en el trabajo, Capricornio contará con un empuje de suerte: evita obsesionarte con el dinero y concentra tu energía en tus tareas, porque podrían aparecer ingresos o reconocimientos inesperados que alivien presiones; el clima será favorable para cerrar pendientes y, al terminar, podrás darte un capricho, como una buena cena, para celebrar los avances

Capricornio: así te irá en el amor este jueves

Capricornio, en el amor hoy te favorece una vibra más relajada: al soltar la obsesión por el dinero y dejarte llevar por la buena racha, atraerás momentos cálidos y espontáneos. Un capricho, como una cena especial o una escapada corta, potenciará la conexión y abrirá espacios para acercamientos sinceros, tanto si estás en pareja como si estás conociendo a alguien.

Tu mayor compatibilidad del día será con Tauro: compartirán el gusto por los placeres sencillos y el disfrute sin prisas, lo que hará fluir la química con naturalidad. Si surge la opción, invítale a ese plan lúdico o gastronómico; juntos convertirán ese impulso en un recuerdo romántico estable y confortable.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Capricornio

Los números de la suerte para Capricornio son 42, 10, 39 y 19 y pueden servirles para tomar decisiones y elegir fechas importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio: hoy cuida tu salud mental soltando la preocupación por el dinero; aprovecha la buena racha para desconectar con una actividad lúdica, como una caminata breve o una cena tranquila, manteniendo el equilibrio y sin excesos.