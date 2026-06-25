La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Geminis y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 25 de junio para Geminis

Géminis, con la Luna nueva y el Sol en tu signo, reconoce lo esencial y actúa sin victimismo. Ahorra energía priorizando y dando un paso concreto.

Mantén la mente abierta: podrías conocer a alguien que te muestre otra perspectiva. Escucha y prueba un pequeño ajuste hoy.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Geminis?

Para Géminis, el 2026-06-25 en el trabajo se perfila como un día de claridad e impulso: la Luna nueva en tu signo, reforzada por el Sol, te ayuda a identificar lo verdaderamente importante, dejar atrás el papel de víctima y dirigir tu energía hacia decisiones prácticas, conversaciones francas y una propuesta clave que puede abrir una oportunidad concreta para los próximos meses

Geminis: así te irá en el amor este jueves

Hoy, Géminis, la Luna nueva en tu signo se une al Sol y te brinda un reinicio emocional: verás con claridad lo que necesitas en el amor y dejarás atrás el papel de víctima. Si tienes pareja, una charla honesta fortalecerá el vínculo; si estás soltero/a, tu carisma y curiosidad atraerán miradas.

La mayor compatibilidad del día: Libra. Con este signo fluirán las conversaciones, habrá equilibrio y coqueteo natural; juntos sabrán enfocarse en soluciones y no en dramas, aprovechando tu energía renovada.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Geminis

Los números de la suerte para Géminis son 90, 41, 60 y 66 y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o atraer buenas oportunidades en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Con la Luna nueva y el Sol en tu signo, canaliza la claridad en hábitos simples: respiración consciente, paseo corto y buen descanso; evita el papel de víctima y conversa con esa nueva persona para ganar perspectiva y fortalecer tu salud mental.