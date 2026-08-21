La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este viernes

Eres alguien íntegro y de carácter firme; tu manera de afrontar la vida —con coraje, entusiasmo y resolución— inspira positivamente a quienes te rodean. Por ello, no te faltarán amistades dispuestas a apoyarte cuando lo necesites.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Tauro, hoy el amor fluye con serenidad y cercanía; un gesto cálido podría fortalecer un vínculo especial. Compatibilidad destacada con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, tu integridad y carácter firme te abren puertas en el trabajo. Tu coraje, entusiasmo y resolución inspiran confianza, atraen oportunidades y te acercan a la suerte, con amistades dispuestas a apoyarte cuando lo necesites.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro, protege tu salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada sin excesos, buena hidratación, sueño reparador y ejercicio moderado como caminar o yoga; evita la terquedad ante molestias, haz chequeos periódicos y busca contacto con la naturaleza para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Tauro

Actúa con integridad en cada decisión. Avanza con coraje y entusiasmo. Pide apoyo a tus amistades y ofrécelo.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.