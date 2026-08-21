En esta noticia

Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este viernes

Es evidente que no puedes moldear a tu antojo el entorno ni, en especial, a las personas que te acompañan. Lo más conveniente es que procures ajustar tu actitud frente a esas presiones y comportamientos que tanto te incomodan. Practicar algo de ejercicio te ayudará a soltar tensiones y a despejar la mente.

Te puede interesar

Oficial | Adiós pensiones del IMSS: ahora los afiliados de la Ley 73 y la Ley 97 deberán cumplir este requisito para cobrar el dinero

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá buena suerte en el amor hoy: su magnetismo atrae encuentros cálidos si actúa con sinceridad y evita dramatismos. Compatibilidad del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, tu suerte en el trabajo mejora cuando aceptas que no puedes controlar a los demás y ajustas tu actitud ante las presiones; hacer ejercicio te ayudará a liberar tensiones y a ver con claridad las oportunidades.

Te puede interesar

Oficial | La Suprema Corte autoriza nuevas formas para registrar los apellidos: podrán escribirse con guiones, preposiciones o una “y”

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con buena alimentación, ejercicio regular, descanso adecuado, hidratación, manejo del estrés y chequeos médicos periódicos.

Consejos de hoy para Leo

Acepta lo que no controlas. Ajusta tu actitud ante las presiones. Haz ejercicio breve para despejarte.

Te puede interesar

Confirmado | La Cámara de Diputados avaló el control de asistencia forzoso para empleados: qué implica el nuevo sistema de fichaje y desde cuándo rige

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.