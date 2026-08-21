Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este viernes

Es evidente que no puedes moldear a tu antojo el entorno ni, en especial, a las personas que te acompañan. Lo más conveniente es que procures ajustar tu actitud frente a esas presiones y comportamientos que tanto te incomodan. Practicar algo de ejercicio te ayudará a soltar tensiones y a despejar la mente.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá buena suerte en el amor hoy: su magnetismo atrae encuentros cálidos si actúa con sinceridad y evita dramatismos. Compatibilidad del día: Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, tu suerte en el trabajo mejora cuando aceptas que no puedes controlar a los demás y ajustas tu actitud ante las presiones; hacer ejercicio te ayudará a liberar tensiones y a ver con claridad las oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con buena alimentación, ejercicio regular, descanso adecuado, hidratación, manejo del estrés y chequeos médicos periódicos.

Consejos de hoy para Leo

Acepta lo que no controlas. Ajusta tu actitud ante las presiones. Haz ejercicio breve para despejarte.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.