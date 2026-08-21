La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Con la luna nueva en tu signo hoy, es probable que vivas emociones extrañas; poco podrás hacer para evitarlas, salvo reconocerlas, aceptarlas y recordar que son temporales. Podría ayudarte salir a caminar con música o llamar a un buen amigo para contarle cómo te sientes.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy tendrás buena suerte en el amor: una conversación honesta puede abrir puertas y acercarte más a quien te interesa. Compatibilidad especial con Tauro, ideal para planes sencillos y afectuosos.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

Virgo, con la luna nueva en tu signo tu suerte en el trabajo se mueve de forma suave: prioriza tareas simples y siembra intenciones claras; una charla discreta o un gesto amable puede abrir una puerta. Acepta las emociones extrañas y toma una breve caminata con música: esa calma atraerá el pequeño empujón que necesitas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas, ejercicio moderado y buena hidratación. Una alimentación simple que favorezca la digestión y breves pausas de relajación le ayudarán a mantenerse en equilibrio.

Consejos de hoy para Virgo

Reconoce y nombra tus emociones. Recuerda que son temporales. Camina con música o llama a un buen amigo.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.