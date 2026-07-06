El dólar canadiense cotiza a 12.29 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 6 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización retrocedió -4.55% en la última semana y -668.08% en el último año, evidenciando una tendencia marcadamente bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia bajista: 6 descensos y 4 avances, con volatilidad inicial y un cierre de tres caídas consecutivas que refuerza un sesgo negativo a corto plazo.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.36%, es menor que la volatilidad anual del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, impulsado por factores económicos favorables.

En contraste, la comparación con días anteriores indica que la moneda ha logrado recuperar terreno perdido, generando optimismo en los mercados. Este patrón de crecimiento podría ser un indicativo de mejora en la economía canadiense.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.