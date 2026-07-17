Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este viernes

Hoy se disiparán tus dudas sobre alguien cercano y entenderás que, en esta etapa de tu vida, esa relación no te favorece en absoluto. Tendrás una charla con esa persona y, al ser sincera contigo, no te quedará más remedio que asumir la realidad.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra disfrutará hoy de buena fortuna en el amor, con diálogos sinceros que fortalecerán los lazos; la mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra, hoy tu suerte en el trabajo mejora al disipar dudas sobre alguien cercano; al reconocer que ese vínculo no te favorece y hablar con sinceridad, tomarás decisiones acertadas y se abrirán nuevas oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud con equilibrio: duerme bien, hidrátate, come variado y elige ejercicio suave como yoga o caminatas; respira y toma pausas para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Libra

Ve a la charla con calma. Expón tus límites con respeto. Prioriza tu bienestar después.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.